Kjørte i 94 km/t i 50-sone

Den 22 år gamle mannen fra Sandnes erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 11. februar i år, omkring klokken 16.36, kjørte han på Ryfylkevegen i Strand. her ble farten hans målt til 94 kilometer i timen i 50-sone.

«I en rutinemessig fartskontroll like utenfor Jørpeland sentrum, på Tungland, ble han målt til å holde høyeste fart på 94 km/t i tilknytning til en forbikjøring. I det han la seg inn bak den forbikjørte bilen ble han målt til 78 km/t», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom til at fartsovertredelsen var på grensen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel.

«Den høyeste farten var i et kort tidsintervall i forbindelse med forbikjøringen, og han retarderte straks denne var over. Fartsoverskridelsen var imidlertid markant, og kjøringen medfører klar risiko – den skjer i et boligområde der risikobildet er preget av årsaken til at det er 50 km/t sone på stedet; det ferdes myke trafikanter langs veien, og det er både fotgjengerfelt og tilførselsveier», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 22-åringens uforbeholdne tilståelse. Straffen ble 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Han mistet også førerretten i elleve måneder regnet fra den 11. februar i år og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake. I tillegg ble han dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.