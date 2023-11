Tatt for ruskjøring

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. juli i år, omkring klokken 04.30, kjørte han bil i Bjerkreim til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter, tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med bakgrunn i det kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med nødvendig forsett.

«Høy påvirkningsgrad som i dette tilfellet har et betydelig skadepotensial og både allmennpreventive og individualpreventive hensyn taler for en streng reaksjon. Det samme gjør trafikksikkerhetshensyn. Det framkommer fra melder til politiet at siktede vinglet i kjørebanen», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget i 18 dager og en bot på 60.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år.