Mann (46) brøt besøksforbud

Den 46 år gammel mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Etter at forholdet ble turbulent fikk 46-åringen besøksforbud rettet mot kona i slutten av januar i år.

Allerede 3. februar kontaktet han kona via telefon.

«Etter en samlet vurdering av bevisene i saken, og hensyntatt at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, er retten sikker på at tiltalte fredag 3. februar, rundt klokken 18.00, ringte til fornærmede til tross for at han var klar over at han var ilagt et besøksforbud mot henne. Retten har i denne vurderingen særlig vektlagt fornærmedes forklaring, samt skjermbilde av hennes telefon som viser oppringingen. Retten har også merket seg at anropet er et såkalt «FaceTime»-anrop. Retten er ikke i tvil om at telefonanropet utgjør et brudd på besøksforbudet, og at straffebudet objektivt sett er overtrådt. Retten finner det klart at tiltalte har handlet forsettlig, og viser særlig til bruken av det ovennevnte «FaceTime-anropet». Et slikt anrop skiller seg fra et vanlig anrop ved at du eksplisitt må velge dette. Retten finner derfor å kunne se bort ifra tiltaltes forklaring om at det har vært en lommeringing», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kontaktet kona 14. og 16. februar i år. Straffen ble fengsel i 60 dager der 40 av disse ble gjort betinget. Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.