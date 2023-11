Stavanger Kvinnesenter AS har gått konkurs

Det var Stavanger Kvinnesenter AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Stavanger Kvinnesenter AS har holdt til i Kvitsøygata 3 på Storhaug og har hatt følgende formål:

«Selskapet er et ideelt AS som ikke har erverv som formål. Stavanger Kvinnesenter har som formål å være en inkluderingsbedrift med tett samarbeid med Nav, og skal tilby arbeidsrettet tjenester for kvinner med minoritetsbakgrunn innenfor flere bransjer. Stavanger Kvinnesenter hovedmål er å skape arbeidsplasser enten det er innenfor vår egen virksomhet eller gjennom samarbeid med ekstern bedrift som vi samarbeider med. Vår egen virksomhet vil være innen mat og serveringsbransjen og netthandel ved salg av håndlaget produkter eller tjenester av kvinner med minoritetsbakgrunn. Stavanger Kvinnesenter vil også tilby gratis veiledningstjenester og arrangementer til kvinner med minoritetsbakgrunn», heter det på proff.no.

Retten kom til at Stavanger Kvinnesenter AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

«Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar neste år.