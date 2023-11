Må betale 96.000 kroner etter at hun ble tatt for promillekjøring

Den 46 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

3. september i år, omkring klokken 09.20 kjørte hun bil i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av henne klokken 10.06 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,55 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,1.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at hun hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun har handlet uaktsomt.

«Siktede har kjørt bil i ruspåvirkning på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig er en del trafikk på veien, samtidig som påvirkningsgraden i seg selv var høy. Dette har utsatt medtrafikanter og siktede selv for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. For straffutmålingen er det ikke avgjørende hvorvidt det rent faktisk er voldt noen skade, men i hvilken grad kjøringen har skapt situasjoner med forhøyet risiko for skade på person eller materiell. Hensynet til trafikksikkerheten tilsier at det må reageres strengt. Samlet sett synes forholdet å ligge i det lavt til middels sjikt i alvorlighetsgrad, utover selve promillenivået», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 96.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.