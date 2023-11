Styreleder i borettslag må i retten for bedrageri

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene.

I perioden fra desember 2020 til og med august 2021, skal han ha forledet et borettslag i Stavanger til å betale 60.428 kroner, ved å få et elektrikerfirma til å fakturere borettslaget for arbeid borettslaget ikke hadde bestilt. Fakturaene sendt fra elektrikerfirmaet som hadde utført arbeid i hans private bolig. Ifølge tiltalen skal han fortiet overfor borettslaget at arbeidet var utført i hans boenhet og ikke i fellesområdene.

I september i 2020 skal han i egenskap av å være styreleder for borettslaget, ha brukt et kredittkort tilhørende borettslaget, til private formål for en samlet sum av 3945 kroner.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 5. desember i år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning med inntil 64.425 kroner, samt inntil 40.000 kroner i påførte advokatutgifter.