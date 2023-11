Skal ha kjørt på syklist

1. desember må en 67 år gammel mann møte i Stavanger tinghus i forbindelse med en trafikkulykke.

20. oktober 2021, omkring klokken 07.55, skal han ha kjørt bil i en rundkjøring i Hillevåg. I forbindelse med at han kjørte til høyre i denne skal han ikke ha forsikret seg om at det var andre trafikanter i veien. Han skal derfor ikke i tide ha blitt oppmerksom på en syklist slik at bilen traff syklisten som ble kastet av sykkelen slik at han blant annet fikk en bruddskade.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten, heter det i forelegget.

67-åringen har nektet å vedta forelegget, noe som er grunnen til at saken nå skal opp for retten.

Der vil det bli lagt ned påstand om at 67-åringen skal betale en bot på 16.800 kroner.