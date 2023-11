Stjal lastebil og kjørte rundt omkring

Den 22 år gamle mannen fra Karmøy kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Omkring midnatt 12. juni i år stjal han en lastebil fra en bedrift på Klepp. Han forklarte at han forut for dette sammen med to andre hadde tatt mange tabletter og amfetamin. Han forklarte at de hadde tatt en taxi og at han husker at de var inne i bygningen og sto foran nøkkelskapet. Selv stjal han en lastebil og nøklene til denne.

Ifølge 22-åringen kjørte han rundt overalt fra han tok bilen og fram til han ble stanset. Ifølge 22-åringen husker at han kjørte på Motorveien mot Ålgård. Han kjørte også til Eiganes, Tasta og Dusavik der han omkring klokken 07.45 ble pågrepet av politiet. En blodprøve tatt av ham klokken 08.58 viste at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende over 1,2 i promille.

Kjøreturen fant også sted uten at 22-åringen hadde gyldig førerkort.

Straffen ble ubetinget fengsel i 60 dager og 10.000 kroner i bot. Dommen er en fellesstraff med en tidligere dom.

Han fikk også to års sperrefrist for erverv av førerrett.