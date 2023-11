Klokken 20.30 meldte politiet om en drosje som hadde blitt stjålet på Storhaug i Stavanger. Politiet ba om tips dersom noen så bilen.

I 2-tiden, natt til tirsdag, opplyser politiet på X/Twitter at en mann og en kvinne er pågrepet på et utested i Sandnes, mistenkt for tyveriet.

Mannen framstilles for blodprøve hos lege, da han er mistenkt for kjøring i ruset tilstand. Drosjen ble funnet like ved utestedet.