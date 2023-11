Må ut med 14.200 kroner etter kjøretur

Den 83 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus, men har i et skriv opplyst at han ikke erkjenner seg skyldig.

5. februar i år, omkring klokken 18.55, kjørte han bil på Hjelmeland til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

«Han var klar over at han tidligere var blitt fratatt førerretten. Lovbruddet er forsettlig. Tiltalte mener han tidligere urettmessig har blitt fratatt førerkortet og at han derfor ikke skal straffes for denne kjøringen. Anførselen kan ikke føre fram, og tiltalte skal etter dette ha en reaksjon for overtredelse av veitrafikkloven», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten fant verken straffeskjerpende eller formildende momenter i saken, og etter en samlet vurdering kom retten til at 83-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 10.200 kroner.

Han ble også dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.