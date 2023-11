Må betale 12.700 kroner for å ha kjørt på rødt lys

Den 46 år gamle kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. 9. februar i år, omkring klokken 18.40, kjørte hun på rødt lys i Lagårdsveien.

Kvinnen har fått et forelegg for dette, men har nektet å vedta dette. Dermed har saken kommet opp for retten.

Hovedpunktene i rettens bevisvurdering er forklaringen til en politibetjent som kjørte en sivil patrulje sammen med sin makker bak kvinnens bil. De observerte at hun først stoppet foran lysreguleringen som lyste rødt, før hun valgte å kjøre videre på rødt lys.

«Det er utvilsomt at det var tiltalte som førte bilen, da politipatruljen stoppet henne kort tid etterpå og hun da identifiserte seg ved framvisning av førerkort. Det skal utmåles en reaksjon for kjøring på rødt lys. Det reageres normalt med bøter overfor en slik overtredelse som den det er tale om her. Retten har ikke funnet særlige straffeskjerpende eller formildende momenter i saken», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 8700 kroner og hun ble også dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.