Kvinne slo kvinne på byen

Den 26 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen skal hun 11. desember i fjor, omkring klokken 01.10 ha slått en kvinne i ansiktet i Stavanger sentrum.

26-åringen hadde vært på julebord denne kvelden og skal ha blitt «litt for full», ut ifra hva hun selv har forklart.

Fornærmede hadde vært ute med tre venninner samme kveld, og retten kom til at 26-åringen slo fornærmede etter at to av fornærmedes venninner hadde kommentert bekledningen til fornærmede. Ingen av venninnene til fornærmede så selve slaget, fordi de gikk litt foran fornærmede. En av dem hørte imidlertid slaget, snudde seg, og så 26-åringen.

Rettens flertall kom til at hun skulle dømmes for forholdet.

«Forholdet framstår som i grenselandet til en betinget fengselsstraff. Retten har imidlertid funnet at det at tiltalte nok ble provosert av uttalelsene om sin påkledning, samt at forholdet er blitt nokså gammelt gjør at det kan reageres med en bot», heter det i dommen.

Dermed ble hun dømt til å betale en bot på 12.000 kroner. Hun må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.