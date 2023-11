Må i fengsel for kjøring uten førerkort

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 21. september i år, omkring klokken 02.55, kjørte han bil i Sola uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at han nå skulle dømmes for sin tiende kjøring uten gyldig førerkort, og at han i perioden fra 2016 til februar 2023 er straffet for ni kjøringer uten gyldig førerkort.

43-åringen ble i Sør-Rogaland tingrett 22. februar i år dømt til 28 dagers fengsel for kjøring uten gyldig førerkort. Straffen ble sonet fra 7. juni til 5. juli i år. Omkring to og en halv måned etter løslatelsen kjørte han nok en gang uten gyldig førerkort, noe retten mener vitner om en total mangel på respekt for veitrafikklovens regler.

Denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 40 dager.