Slo mann i hodet med glass på utested

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

8. november i fjor, omkring klokken 00.05, slo han en mann i hodet med et glass på et utested i Stavanger. Som en følge av volden fikk fornærmede et kutt i øret som måtte limes.

«Tiltalte har slått et ølglass i hodet på fornærmede i fart og med en slik kraft at det knuste. Skadepotensialet i en slik handling er stort, og retten mener det er tilfeldig at fornærmede ikke ble hardere skadet. Tiltalte har selv forklart at han ikke traff helt der han siktet, og retten legger til grunn at tiltalte ikke hadde nevneverdig kontroll over hvor treffpunktet kom til å være. Samtidig har skadefølgene for fornærmede vært tilnærmet ubetydelige. Kuttet ble limet etter hendelsen, og han har verken hatt fysiske eller psykiske plager i ettertid. Hendelsen kan etter rettens syn heller ikke rubriseres under det typiske begrepet «uprovosert utelivsvold», idet retten finner det klart at hendelsen hadde en foranledning og at tiltalte utvilsomt var provosert av fornærmede og hans vennegjeng», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

I formildende retning kom retten til at den skulle legge vekt på 49-åringens uforbeholdne tilståelse. Retten kom også til at saken var blitt gammel uten at 29-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til ubetinget fengsel i 65 dager.