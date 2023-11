Politilogg: Dame i 40-årene slått da hun forsøkte å avverge slåsskamp

Klokken 21.48: Politiet fikk melding om at en mann hadde kjørt bilen sin fast på Tengs i Eigersund. Det var mistanke om at han var beruset. Politiet rykket ut og fikk kontroll på fører, en mann i slutten av 30-årene. Mistanken om kjøring i påvirket tilstand ble bekreftet. Mannen utagerte mot politiet og ble anmeldt for dette i tillegg. Han ble kjørt til legevakten for blodprøvetaking. Deretter ble han satt i arrest.

Klokken 22.00: I forbindelse med en konsert i Orrehallen i Klepp ble en mann i slutten av 20-årene bortvist etter å slåss med vaktene. Han brøt deretter pålegget om å forlate stedet, satte seg til motverge, og måtte kjøres i arrest for avrusing. På vei til arresten truet mistenkte politiet. Han ble anmeldt for trusler mot offentlig tjenestemann.

Klokken 23.46: Beboer kom hjem og oppdaget et knust vindu i huset sitt på Trones i Sandnes. Tyven hadde rotet rundt i huset og tatt med seg sølvtøy. Politiet var på stedet for å foreta åstedsundersøkelse, og det ble foretatt avhør.

Klokken 00.12: Politiet fikk melding om knust vindu i en dør i en bolig på Tasta. Det ble søkt etter mistenkte i området – uten resultat. Vinduet ble sikret. Sak opprettet.

Klokken 00.15: En dame i 40-årene ble slått da hun forsøkte å avverge en slåsskamp mellom flere menn på Bore i Klepp. Hun hadde gått mellom mennene, og ble slått i hodet og i beina. Det ble opprettet sak på kroppskrenkelse.

Klokken 00.21: En beruset mann i 30-årene ble anmeldt for å ha utøvd vold mot vekterne på et utested i Sandnes sentrum. Han ble bortvist, men etterkom ikke pålegget. Mistenkte ble derfor innbrakt til arresten og anmeldt for forholdet.

Klokken 00.37: Politiet fikk melding om at en mann som angivelig var beruset satte seg inn i en bil i Sandnes og kjørte av gårde. En patrulje fikk observasjon av bilen og stanset den. Føreren, en mann i 70-årene, blåste til over lovlig verdi i alkometeret. Nødvendige prøver ble tatt, og mannen fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Klokken 01.45: En mann i 20-årene ble anmeldt for urinering på offentlig sted i Stavanger sentrum.

Klokken 02.05: Amper stemning mellom flere personer på Nærbø. En patrulje kjørte til stedet og fikk kontakt med en mann i 40-årene. Han hadde blitt kastet ut fra et utested. Vedkommende var lite samarbeidsvillig og gikk til angrep på politiet. Han ble derfor innbrakt til arresten og anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

Klokken 02.05: En beruset mann i 20-årene ble anmeldt for urinering på offentlig sted i Egersund sentrum.

Klokken 02.32: En patrulje kontrollerte et kjøretøy i Klepp sentrum. Mann i 20-årene mistenkes for å ha kjørt bilen i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort. Nødvendige prøver ble tatt.

Klokken 02.50: Melding om at en vekter på et utested i Stavanger sentrum var utsatt for trusler fra en gjest. Politiet kjørte til stedet og noterte personalia på mistenkte, en mann i 20-årene. Vekter vil anmelde forholdet.

Klokken 03.13: En dame i 50-årene ble anmeldt for kroppskrenkelse etter at hun påførte en mann på samme alder et kutt over øyet og blåveis. Ukjent foranledning. Mistenkte ble bortvist fra leiligheten i Egersund sentrum i 12 timer.

Klokken 03.28: En patrulje stanset et kjøretøy på Kampen. Fører, mann 30-årene, ble anmeldt for å ha kjørt pirattaxi. Bilen ble ilagt bruksforbud i tre måneder.