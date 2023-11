Mann må i fengsel for kjøring uten førerkort

Den 54 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett.

12. august i år, omkring klokken 23.25, kjørte han motorsykkel i Bryne til tross for at han ikke har gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at mannen er domfelt 16 ganger tidligere for kjøring uten førerkort.

«Når det gjelder selve kjøringen så foreligger intet verken skjerpende eller formildende omstendigheter ved denne. I formildende retning skal for øvrig vektlegges at siktede har avgitt uforbeholden tilståelse fra første stund og samtykket i tilståelsespådømmelse. Han ble imidlertid tatt på fersk gjerning, og tilståelsen har dermed bare hatt betydning for iretteføringen av saken», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.