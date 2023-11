Sparket politibetjent i brystet

Den 25 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Den 26. august i år hadde han vært på hyttetur hvor det over en lengre tidsperiode ble inntatt alkohol og kokain. Omkring klokken 22.00 dro han og hans venner med toget mot Stavanger for å gå på en konsert.

Etter en konfrontasjon med en av togkonduktørene ble politiet tilkalt, og tiltalte ble tatt av toget. Kort tid etter eskalerte situasjonen og tiltalte sparket en politibetjent i brystregionen før tjenestemennene la tiltalte i bakken og satte på ham håndjern.

25-åringen ble etter hvert roligere, før han igjen forsøkte å sparke politibetjenten, uten å treffe. Patruljen tilkalte forsterkninger og idet 25-åringen skulle fraktes til politibilen, forsøkte han å spytte på politibetjenten, uten å treffe. 25-åringen ble satt i arrest til dagen etterpå.

«I saker som gjelder vold mot offentlige tjenestemenn gjør sterke allmennpreventive hensyn seg gjeldende. Politiet er avhengige av et utstrakt vern for å kunne utøve sin myndighet på forsvarlig og fornuftig vis, særlig i forbindelse med håndtering av berusede personer og byens uteliv. Dette taler i seg selv for at det skal utmåles en følbar straff», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på personlige forhold.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager der han får fradrag for to dager i varetekt. Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.