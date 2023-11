Mann (74) kjørte mens han var påvirket av cannabis og amfetamin

Den 74 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 27. februar i år, omkring klokken 14.00 kjørte han bil i Hjelmeland til tross for at han var påvirket av cannabis og amfetamin. En blodprøve tatt av klokken 15.07 samme dag viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

74-åringen ble stoppet av politiet etter at han hadde kjørt i 100 kilometer i timen i 80-sone. Han hadde heller ikke gyldig førerkort da kjøringen fant sted.

Retten kom til at det var skjerpende at 74-åringen i 2017 også ble dømt for to tilfeller av ruskjøring. Retten kom også til at det var skjerpende at han hadde med seg en passasjer i bilen.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 70 dager og 20.000 kroner i bot. Han må også betale 1500 kroner i saksomkostninger.