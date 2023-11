Må betale 15.000 kroner for kjøring uten førerkort

Den 46 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

I utgangspunktet har han fått et forelegg for kjøring uten å ha gyldig førerkort. Dette har han nektet å vedta, noe som er grunnen for at saken har kommet opp for retten.

Kjøringen fant sted i Jærvegen i time 8. februar, omkring klokken 05.55.

Ved bevisvurderingen la retten vekt på forklaringene til en politibetjent. Han forklarte i retten at han var på vakt med sin kollega den aktuelle natten. De sto parkert like ved Jærbakeren på Kåsen og observerte trafikken. Like rundt klokken 05:55 passerte en bil på vei sørover på Fv 44. De ønsket å kontrollere bilen og la seg derfor bak denne. De slo på blålysene noe som førte til at bilen stanset like etter.

Sjåføren av bilen viste seg å være 46 som ikke hadde gyldig førerkort. Retten fant ingen grunn til å betvile forklaringen til politibetjenten.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 46-åringen tidligere er straffet for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort, men at flere av disse var lang tilbake i tid.

«Det foreligger imidlertid også overtredelser av nyere dato som er relevant for straffeutmålingen i denne sak. Retten viser her til at tiltalte senest ved forelegg av 3. november 2021 ble ilagt en bot for å ha kjørt personbil uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 13.000 kroner, og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.