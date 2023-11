Hadde marihuana og fleinsopp

Den 20 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Ifølge tiltalen oppbevarte han 12 gram marihuana og seks gram fleinsopp i Jernbaneveien i Stavanger 5. november i fjor. Ifølge 20-åringen hadde han ikke 12 gram marihuana, men ti gram. Han forklarte også at stoffet ikke var utelukkende til eget bruk, da han skulle dele det med flere bekjente.

Mannen fikk i utgangspunktet et forelegg som han har nektet å vedta, noe som har ført at saken kom opp for retten.

«Det er gått noe tid siden hendelsen skjedde, og retten har hensyntatt dette ved reaksjonsfastsettelsen. Utover dette har retten ikke funnet straffeskjerpende eller formildende momenter i saken. Etter en samlet vurdering finner retten at boten settes til 7500 kroner», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 7500 kroner, subsidiært åtte dager i fengsel.