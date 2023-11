Dømt for promille

Den 45 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. januar i år, omkring klokken 13.40, kjørte han bil på Jærvegen i Sandnes til tross for at påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 14.09 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,76 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,52. Kjøringen fant også sted uten at 45-åringen hadde gyldig førerkort.

Også 9. november i fjor og 18. januar i år har han kjørt bil i Stavanger og Sola uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Me det som bakgrunn fant retten det bevist at 45-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

«Normalstraffen for førstegangsovertredelse over 1,5 promille er fengsel fra 21 til 36 dager. Kjøring med slik påvirkningsgrad som her er aktuell vil alltid medføre risiko for skade. Kjøringen skjedde over en strekning fra Tjelta, via Julebygda og Leiteveien ned til Ganddal. Det legges til grunn at siktede har utsatt både sine medtrafikanter og seg selv for en uakseptabel risiko», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse til tross for at han ble stoppet av politiet mens han kjørte.

Straffen ble fengsel i 32 dager og 10.000 kroner i bot. Han fikk også to års sperrefrist for erverv av førerrett.