Stjal 248.000 kroner fra butikken der han jobbet

Den 27 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

I perioden juli til oktober 2019 tok han ved flere anledninger til sammen 248.000 kroner fra safen til dagligvarebutikken der han jobbet. Han hadde jobbet i butikken i to år da ledelsen oppdaget at det var forsvunnet en innskuddspose med 120.000 kroner. I etterkant av dette ble det foretatt en gjennomgang av alle innskudd som butikken hadde gjort forut for dette.

I begynnelsen av januar 2020 ble 27-åringen innkalt til en oppklaringssamtale. I løpet av samtalen innrømmet tiltalte likevel at han hadde tatt penger fra safen ved fire til fem anledninger. Han opplyste at han ikke hadde telt pengene ved de ulike anledningene, men erkjente etter en gjennomgang av de ulike episodene at han hadde tatt totalt 248.000 kroner fra safen.

Forholdet ble politianmeldt og i avhør erkjente 27-åringen at han hadde stjålet det aktuelle beløpet. 27-åringen møtte i juli i år i en tilståelsessak i Oslo tingrett. Der gikk han fullstendig tilbake på de forklaringer han tidligere har gitt til sin arbeidsgiver i oppklaringssamtale og drøftelsesmøte, samt i påfølgende politiforklaring.

«Han benektet nå å ha stjålet penger fra safen. Ut fra det totale bevisbildet, ser retten ved sin bevisvurdering helt bort fra forklaringen han kom med i Oslo tingrett», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet. Straffen ble fengsel i 75 dager der 45 av disse ble gjort betinget.