Ruskjøring, men ikke slagsmål

Da den 37 år gamle mannen fra Sandnes møtte i Stavanger tinghus kom retten til at han skulle frifinnes for å ha involvert seg i et slagsmål i Sandnes 1. august i år.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika. Kjøringen fant sted 12. mars i fjor, omkring klokken 00.55 på Revheimsveien i Stavanger.

37-åringen har erkjent at han kjørte bilen den aktuelle natten, men nekter for å ha drukket alkohol eller brukt narkotika. Den forklaringen mente retten at den trygt kan se bort fra.

Blant annet viste retten til at en blodprøve som ble tatt av 37-åringen viste at han var påvirket av alkohol og tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde kjørt helt fra Sandnes da han ble stoppet.

Straffen ble 21 dagers fengsel og en bot på 20.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og fire måneder og må ta full ny førerprøve for å få denne tilbake.