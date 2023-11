Fikk knust ølglass i hodet på utested

Både den 30 år gamle mannen og den 29 år gamle kameraten av ham erkjente straffskyld da de nylig i Stavanger tinghus tiltalt for vold.

Natt til 30. april i år var de på et utested i Stavanger sammen med en tredje kamerat. Rundt klokken 02.30 var de i ferd med å forlate utestedet. Idet de passerte de to fornærmede i saken ble det bråk. Dette fordi at 29-åringen tråkket på foten til den ene fornærmede eller lignende.

«Som følge av dette oppsto det en diskusjon mellom de fem involverte. Retten legger til grunn at samtalen var opphetet, og at partene gikk tett oppi hverandre. Etter kort tid roet situasjonen seg ned, men de fem ble stående like overfor hverandre», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

En kort stund etter oppsto det en ny diskusjon mellom de fem. Underveis i samtalen oppsto det lett knuffing og dytting mellom de tiltalte og de fornærmede. kjølvannet av dyttingen ble det stadig mer kaotisk, og situasjonen eskalerte ytterligere til et håndgemeng. Under håndgemenget hadde 29-åringen et ølglass i hånden og slo fornærmede i bakhodet med ølglasset slik at dette knuste.

Like etterpå slo 30-åringen den andre fornærmede i ansiktet med knyttet neve. Like etterpå gikk de ut av utestedet og ble værende der til politiet kom.

Retten kom til at de begge skulle dømmes for volden de hadde utøvd. Retten kom til at 29-åringen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager, mens 30-åringen ble dømt til ubetinget fengsel i 24 dager.

Begge ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.