130 km/t i 80-sone

Den 28 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. juni i år, omkring klokken 20.47 kjørte han bil på Solasplitten. Der målte politiet farten hans til 130 kilometer i timen i 80-sone.

28-åringen hadde med seg en passasjer i bilen og formålet med turen var å gjennomføre en test av bilen som følge av at 28-åringen hadde opplevd at bilens motor ikke fungerte som den skulle.

«Ved bevisvurderingen har retten tatt utgangspunkt i tiltaltes forklaring. Om bakgrunnen for kjøreturen forklarte han seg i samsvar med det ovennevnte. Han forklarte at han mente han ikke hadde kjørt raskere enn 104 km/t. Han tvilte på om målingen kunne stemme, men erkjente likevel straffskyld for å gjøre seg ferdig med saken. Ut fra de øvrige bevisene er imidlertid retten sikker på at tiltalte kjørte i 130 km/t i 80-sonen på det aktuelle tidspunktet», heter det i dommen.

Ifølge dommen la retten til grunn at målingen er gjennomført i henhold til retningslinjene, og at måleapparatet var godkjent, kontrollert og kalibrert i forkant – og at det er ingen holdepunkter for å tvile på riktigheten av målingen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet. Retten kom til at fartsovertredelsen var så betydelig at det ikke kunne reageres med betinget fengsel.

Dermed ble straffen 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. Han mistet også førerretten i åtte måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.