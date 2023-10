Bolig totalskadd i brann - en person til sykehus

Det var rundt klokken 01.00 natt til tirsdag at nødetatene fikk melding om brann i en vertikaldelt bolig på Jørpeland i Strand. Det ble allerede da meldt om full overtenning, og flammer fra taket.

Beboerne jobbet med å få alle ut fra huset, men en person hadde imidlertid problemer med å komme seg ut. Vedkommende kom seg til slutt ut etter å ha fått hjelp av en nabo, opplyser politiet.

– Personen som er ute av huset er kjørt til Stavanger universitetssjukehus i ambulanse. Personen har fått i seg mye røyk, men skadeomfanget er ukjent, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Brant til grunnen

Beboerne i den andre delen av huset kom seg ut selv og kjørte til venner for å være der i natt. De skal, ifølge politiet ikke ha fått i seg røyk.

Brannen viste seg å ha fått så gått tak at den ikke var slukkbar. Innsatsleder på stedet opplyste på et punkt at det var mye røyk i området og at beboere i nabolaget burde lukke vinduer og ventiler.

– Huset som brenner kan ikke reddes og brannmannskapet driver nå med kontrollert nedbrenning, opplyste operasjonsleder i natt.

Politiet er ferdige på stedet. Brannårsaken er ukjent, men politiet opplyser at de oppretter sak.

– Hvor og hvorfor brannen startet er uvisst, melder operasjonsleder.

Brannmannskap blir igjen på stedet til tirsdag morgen for å holde oppsyn.