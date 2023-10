Kvinne (89) våknet da en mann lyste på henne

Den 20 år gamle mannen erkjente seg skyldig da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

22. desember i fjor, omkring klokken 03.10, tok han seg inn i en bolig som tilhørte en nesten 90 år gammel kvinne.

Kvinnen forklarte at hun våknet av at 20-åringen lyste henne i ansiktet. 20-åringen ble noe senere pågrepet av politiet mens han lå og sov på badet.

«Tiltalte var sterkt beruset den aktuelle kvelden og har ikke kunnet forklare seg detaljert om hendelsesforløpet, men har tilstått forholdet i den grad det har latt seg gjøre», heter det i dommen.

Retten kom til at lovbruddet er uskyldig motivert, og at 20-åringen tok seg inn i kvinnens hus virker å være mer et tilfeldig feiltreff som følge av overstadig beruselse, enn en bevisst handling. Retten kom også til at den skulle legge vekt på 20-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Straffen ble betinget fengsel i 24 dager og han må også betale 1000 kroner i saksomkostninger.