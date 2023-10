– Kjørte på feil side av trafikkøy

10. januar neste år må en 32 år gammel mann møte i Stavanger tinghus tiltalt blant annet for uaktsom kjøring.

25. august i fjor, omkring klokken 12.50, skal han unnlatt å stoppe for politiet på Revheimsveien til tross for at det var gjort tegn om å stanse.

Ifølge tiltalen holdt han en høy hastighet og tok ikke hensyn til omgivelsene eller annen trafikk på strekningen. Blant annet skal han ha kjørt på feil side av trafikkøyen i krysset Regimentsveien-Madlaveien, der det er et uoversiktlig veikryss med fotgjengerfelt. Videre skal ha kjørt på Madlaveien, som var trafikkert av både fotgjengere og biltrafikk, og skal ha foretatt flere forbikjøringer på strekningen. Videre på strekningen Madlaveien-Revheimsveien skal han ha foretatt flere forbikjøringer til tross for møtende trafikk, der andre bilister måtte bremse ned og vike til side for å unngå kollisjon.

Ifølge tiltalen skal ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort, og politiet skal også ha målt farten hans til 98 kilometer i timen i 50-sone.