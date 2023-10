Kjørte med 2,76 i promille

Den 47 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus. 13. mai i år, omkring klokken 14.00, kjørte hun bil i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 15.22 viste at hun hadde en promille på 2,76.

«Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner retten at siktedes tilståelse styrkes av sakens øvrige opplysninger. Retten finner etter dette bevist at siktede ført bil mens hun var påvirket av alkohol, og at hun iallfall har utvist uaktsomhet i forhold til at hun var påvirket under kjøringen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på kvinnens påvirkningsgrad. Retten viste også til at kvinnen ved klinisk undersøkelse av lege ble vurdert som «tydelig påvirket».

Retten viste også til at melder har opplyst at siktede vinglet på veien og hadde vært oppå et fortau og at hun hadde kjørt over en ikke ubetydelig distanse i sentrale strøk på en tid på døgnet hvor det normalt er en del trafikk.

«Retten legger til grunn at hun utsatte andre trafikanter for betydelig fare. Retten viser til at ulykkesrisikoen stiger kraftig med økene promille. Retten er enig med politiet at utgangspunktet for en overtredelse som den foreliggende vil være ubetinget fengsel i rundt 28 dager», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 24 dager som ble gjort betinget på det særvilkår at hun i prøvetiden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Hun ble også dømt til å betale en bot på 65.000 kroner og mistet førerretten i to år og seks måneder.