Kvinne tatt for ruskjøring, må betale 34.000 kroner

Den 25 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

5. juli i år, omkring klokken 09.05. kjørte hun bil i Hillevåg til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter. En blodprøve tatt av henne klokken 09.52 viste en ruspåvirkning tilvarende over 1,2 i promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at det var bevist at kvinnen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt.

«Det er ikke opplyst at det oppsto konkrete faresituasjoner i forbindelse med hendelsen. Kjøring med en påvirkningsgrad som svarer til over 1,2 promille vil i seg selv medføre betydelig risiko. Kjøringen fant også sted på en tid på døgnet hvor det regelmessig er en del trafikk på veiene», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 14 dager og en bot på 34.500 kroner. Hun mistet også førerretten i to år.