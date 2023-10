Jobbet i butikk, men valgte å svindle Nav

Den 49 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 2. februar 2019 til og med 15. februar 2020 fylte han ut meldekort der han oppga å ha arbeidet totalt 762 timer, til tross for at han hadde arbeidet totalt 1258,5 timer i denne perioden. Dette medførte at han fikk utbetalt kr 98.420 mer i dagpenger enn det han hadde krav på.

Retten la til grunn at 49-åringen har tilbakebetalt det aktuelle beløpet til Nav.

Arbeidsledig

49-åringen har forklart at han var arbeidsledig i det tidsrommet som er omhandlet i tiltalebeslutningen. Samtidig arbeidet han 30 til 50 prosent i en butikk i Stavanger. Han opplevde at han hadde for lav inntekt, og unnlot av den grunn å føre opp alle timene han arbeidet på meldekortene til Nav.

«Det subjektive straffbarhetsvilkåret er forsett. Forsettet må også omfatte vinnings hensikt. På bakgrunn av tiltaltes forklaring er retten ikke i tvil om at tiltalte bevisst rapporterte inn et for lavt antall arbeidede timer, og at dette ble gjort for å få utbetalt mer stønad enn han hadde krav på», heter det i dommen.

Tilsto

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på 49-åringens uforbeholdne tilståelse. Retten kom også til at saken var blitt gammel uten at 49-åringen kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.