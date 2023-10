Hadde 0,58 i promille – må betale 80.000 kroner

Den 48 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus tiltalt for promillekjøring.

11. september i år, omkring klokken 09.19, kjørte hun bil i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av henne klokken 10.06 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,58.

Tilsto

«Siktede har erkjent straffskyld og avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseprotokoll fra utåndingsprøve. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt», heter det i dommen.

Dagen derpå

Retten kom til at alkoholen var inntatt dagen før og at det ikke var holdepunkter for at kjøringen hadde forårsaket noen konkrete farlige situasjoner.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen betinget fengsel i 14 dager.

Hun ble også dømt til å betale en bot på 80.000 kroner, samt mistet førerretten i 13 måneder. Hun må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake retten til å kjøre bil.

