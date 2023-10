51-åring må i retten for bruk av sprettert

13. desember i år må en 51 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tingrett tiltalt for bruk av sprettert.

Tiltalen lyder blant annet på at mannen skal ha skadet et annens kropp.

25. februar i år, omkring klokken 21.30. skal han ha skutt en mann i øyet med en sprettert, slik at vedkommende ble påført skade på dette øyet.

Tiltalen lyder også på at han skal ha «ervervet og innehatt særlig farlig gjenstand som savner et lovlig bruksområde, og som framstår som et voldsprodukt», som eksempelvis sprettert, ved at han i perioden fra 25. februar til 1. mars i år skal ha hatt en sprettert i boligen sin.

I forbindelse med at saken skal opp for Stavanger tingrett er det tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av spretterten, samt erstatning til fornærmede.

