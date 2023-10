Tatt for ruskjøring

Den 40 år gamle mannen tilsto at han hadde kjørt bil mens han var påvirket av narkotika da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Kjøringen fant sted på E 39 i Stavanger 30. mars i år, omkring klokken 02.30.

En blodprøve tatt av klokken 03.15 viste at han var påvirket av kokain og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

40-åringen var også siktet for å ha kjørt bilen i 126 kilometer i timen i 90-sone ved den aktuelle hendelsen. I forbindelse fartsovertredelsen kom retten til at vilkårene for pådømmelse, som en tilståelsessak ikke var til stede, og sendte dette forholdet tilbake til politiet.

Når det gjaldt ruskjøringen kom retten til at 40-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i de minste har handlet uaktsomt.

«Retten viser til at siktede inntok tabletter som han fikk beskjed om at var beroligende, og at han verken visste eller spurte om hva tablettene inneholdt. Siktede får ikke forskrevet alprazolam av legen sin. Videre vises det til siktedes forklaring om inntak av kokain», heter det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at det er snakk om blandingsrus, og at den samlede påvirkningsgraden synes å ligge klart over det som svarer til 1,2 alkoholpromille. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 15 dager og en bot på 30.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.