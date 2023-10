Fredag klokken 11 fikk politiet melding om en bil som kjørte rundt med et punktert dekk. Bilen skal også ha krasjet borti flere stedet på ferden.

Politiet rykket ut for å sjekke saken.

Politiet fikk kontroll på en mann i midten av 20-årene, som mistenkes for å ha kjørt den aktuelle bilen.

Det viste seg at bilen var meldt stjålet i morges. Mistenkte anmeldes for tyveri av bil, kjøring i påvirket tilstand samt for narkotika overtredelse.