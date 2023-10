Gisseldramaet: Avdøde har status som siktet

En mann i 20-årene som ble utsatt for trusler har gitt uttrykk for at han ønsker bistandsadvokat dersom vilkårene for dette er til stede. Det har også fornærmede knyttet til trafikkulykken søndag kveld. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding fredag.

Politiet etterforsker som kjent trafikkulykken, samt hendelsen der en mann i 20-årene skal ha blitt utsatt for trusler kort tid etter på Randaberg søndag kveld. Truslene skal ha blitt framsatt i tidsrommet mellom trafikkhendelsen og situasjonen der en mann i 40-årene ble tatt som gissel, og skuddvekslingen med politiet som endte i at gisseltakeren ble skutt og drept.

– Begge de fornærmede knyttet til trafikkulykken og trusselsituasjonen har gitt uttrykk for at de ønsker bistandsadvokat dersom vilkårene for dette er til stede. Politiet har derfor oversendt begjæring om oppnevning, og bedt om at Sør-Rogaland tingrett vurderer å oppnevne bistandsadvokat i medhold av straffeprosessloven § 107a tredje ledd, sier politiadvokat Emilie Netteland, i pressemeldingen.

Beslag av telefon

Politiet har opprettet sak på frihetsberøvelse i forbindelse med gisselsituasjonen. Avdøde har nå status som siktet i denne saken.

– Endring i status henger sammen med bruk av tvangsmiddel, altså at det er besluttet beslag av hans telefon. Kripos og Spesialenheten har tatt beslag av avdødes telefon i saken de etterforsker, og vi har vurdert at innholdet på den mobile enheten også kan ha betydning som bevis i våre saker. Det er derfor besluttet beslag i denne, sier Netteland.

Avdødes status i de andre sakene politiet etterforsker er uendret.

Flere vitner har meldt seg

I løpet av de siste dagene har politiet avhørt flere vitner i forbindelse med både trafikkulykken og trusselsituasjonen som oppsto i tidsrommet før gisseltakingen.

Politiet har også gjennomført ytterligere kriminaltekniske undersøkelser i området der trafikkulykken skjedde. Dette arbeidet ble avsluttet i går. Politiet jobber videre med å innhente og gjennomgå diverse elektroniske spor, samt nye vitneavhør og oppfølging av opplysninger som framkommer i disse.

– Flere potensielle vitner har meldt seg til politiet, og vi vurderer fortløpende om det er aktuelt å avhøre disse. Vi må derfor fortsatt være tilbakeholdne med opplysninger om de ulike hendelsene, sier politiadvokat Emilie Netteland.

Spesialenheten for politisaker etterforsker omstendighetene rundt at en mann ble erklært død som følge av politiets handlinger i tjeneste. Sør-Vest politidistrikt kan ikke kommentere denne saken.