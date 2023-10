Vil ha 17 års fengsel

Påtalemyndigheten holdt mandag sin prosedyre i Gulating lagmannsrett. Den startet opp med at statsadvokat Thale Thomseth tok opp de forskjellige temaene som de ville gå gjennom i prosedyren.

Blant annet resultatet fra to DNA prøver, samt Vassbakks livssituasjon og hans evne og kapasitet til å kunne utføre drapet.

Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Først i september 2021 ble Johny Vassbakk pågrepet og siktet i saken.

Det sentrale beviset i saken en DNA-prøve som har fått navnet A-12-f. Dette er en prøve som er tatt fra trusedelen på strømpebuksen til Birgitte Tengs i 1996. Det ble laget et ekstrakt av dette som ble frosset ned.

Ifølge Thomseth fikk de i mars 2019 fikk vite at GMI (Det rettsmedisinske instituttet i Innsbruck i Østerrike) hadde funnet en Y-profil i A-12-f som stemte fullstendig med tiltalte på 25 markører. Ifølge Thomseth ga dette skjellig grunn til mistanke og etterforskningen ble rettet mot Vassbakk.

I etterkant er det gjort undersøkelser mot personer i farsslekten til Vassbakk. I forbindelse med dette har en funnet at Vassbakk har en mutasjon på sitt DNA som utelukker andre menn i farsslekten.

Nye prøver

I etterkant av behandlingen av saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett begjærte forsvarere Stian Kristiansen og Stian Bråstein at det ble foretatt nye prøver av blodflekk på låret på Birgittes strømpebukse. Dette var påtalemyndigheten enige i og prøven ble undersøkt av NFI i Nederland. Fra dette arbeidet har en fått prøven som omtales som sporprøve 55. Ifølge Thomseth er det funnet ørlite Y-DNA i denne prøven, og det har ikke vært mulig å finne en fullverdig DNA-profil. Ifølge Thomseth har de sakkyndige kommet til at det er betydelig mer sannsynlig at prøven stammer fra tiltale enn en tilfeldig person, noe som er det nest øverste nivået av omtale hvor sikker en er – og at alle i farsslekt kan utelukkes.

– Vi har Ikke funnet en full profil, men det er betydelig mer sannsynlig at denne stammer fra Vassbakk. Når det gjelder A-12-f mener vi at denne må stamme fra tiltalte, sa Thomseth til retten.

Oversmitte og kontaminering

Forsvarerne skal komme med sin prosedyre tirsdag. Da vil de trolig komme med alternative forklaringer på hvordan A-12-f og sporprøve 55 kan ha blitt avsatt på Brigittes strømpebukse. Påtalemyndigheten mener at den ble avsatt i forbindelse med selve drapshandlingen. Forsvarerne vil hevde at dette kan ha funnet sted ved oversmitte av hans DNA forut for at Birgitte ble drept, eller ved kontaminering i forbindelse med etterforskningen av saken.

Statsadvokat Nina Grande kom med eksempler på en rekke forklaringer som Vassbakk har kommet med angående dette og ga uttrykk for at disse var tilpasset etter at han hadde lest dokumentene i saken.

Ifølge Grande har de foretatt alle tenkelige forklaringer på hvordan tiltales Y-DNA kan ha kommet på Birgittes strømpebukse.

­– Den eneste forklaringen er at det er avsatt direkte av tiltalte på strømpebuksen hennes, sa Grande til retten.

Vold og sedelighetsforbrytelser

Statsadvokat Thomseth tok også for seg hvordan Vassbakk hadde det våren 1995, at han på denne tiden var ensom og at han kjørte rundt på Karmøy der han blant annet plukket opp unge jenter som haiket. Noen av disse ble også utsatt for tilnærmelser fra Vassbakk.

Statsadvokaten pekte også på at Vassbakk en rekke ganger har begått sedelighetsforbrytelser og at han også har begått alvorlig vold mot tilfeldige kvinner og kvinner han har en relasjon til.

Thomseth tok også for seg flere alternative gjerningsmenn og hvorfor de mener at disse kan utelukkes.

Statsadvokat Grande tok for seg straffeutmålingen i saken og viste blant annet til rettspraksis.

Hun sa også at påtalemyndigheten mener at drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter og la ned påstand om at Vassbakk skal dømmes til fengsel i 17 år.

Johny Vassbakk har nektet enhver befatning med saken. 6. februar i år ble han dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Domsavsigelse i ankesaken vil bli holdt i Gulating lagmannsrett 5. desember i år.