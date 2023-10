Mann ble skutt og drept: Ingen politibetjenter blir tatt ut av tjeneste

Søndag kveld ble tre personer skutt i et gisseldrama i Stavanger. Gisseltakeren, en mann i 40-årene, er erklært død, etter han ble skutt av politiet.

Et gissel ble også skutt, og ble moderat skadet. I tillegg ble en politibetjent skutt i brystet, men ble ikke skadet på grunn av den skuddsikre vesten han hadde på seg.

Mandag ettermiddag holdt politimester Hans Vik en kort pressekonferanse på Politihuset i Stavanger.

Det ble i forkant av pressekonferansen presisert at det er Spesialenheten som skal svare på spørsmål om hendelsesforløpet og etterforskningen.

Pressekonferansen skulle handle om oppfølgingen av de ansatte.

– I går kveld oppsto det en svært dramatisk hendelse i Randaberg, som endte med at en gisseltaker ble drept, og et gissel ble skadet. Tankene våre går både til de etterlatte til den drepte, og til gisselet, begynner Vik.

Han sier de nå legger til rette for at Spesialenheten skal få gjøre jobben sin så godt som de kan.

– Det er deres oppgave å etterforske hendelser der noen blir alvorlig skadet eller dør som følge av politiets tjenestehandlinger, sier Vik.

– Politiet gjorde jobben sin

En person er skutt og drept av politiet etter gisseldrama i Stavanger søndag kveld. (Heiko Junge/NTB)

Vik understreker at han ikke har mistanke om at de involverte tjenestepersonene har gjort noe annet enn jobben sin i oppdraget.

– Derfor er de heller ikke tatt ut av tjeneste. Politibetjentene som var på dette oppdraget har vært i en veldig spesiell situasjon, helt øverst på skalaen, sier politimesteren.

Han mener ord som «gisseldrama», som flere medier har brukt, er en treffende beskrivelse for hendelsene søndag kveld.

– Vårt viktigste oppdrag nå er å ta vare på de politifolkene som gjorde jobben sin i oppdraget. Dette er profesjonelle og trente folk som var på jobb, og er på jobb, for å ivareta trygghet, lov og orden som vi pleier å formulere det, sier Vik, som legger til at han er glad for at ingen av sine egne ble skadet.

– Selv om det ser ut som at det kan ha vært nære på, for han som ble truffet av et prosjektil, sier Vik.

– Nå bruker vi hele verktøykassen når det gjelder personal-omsorg og personal-oppfølging. De forskjellige som har vært på oppdraget har forskjellige tilknytning til hendelsen, og har forskjellige behov. De behovene skal vi dekke så godt vi kan. Vi har en lang rekke med tilbud, sier Vik og viser blant annet til at de har en HMS-seksjon, vernetjeneste, kollegastøtteordning, bedriftshelsetjeneste og flere tiltak de nå stiller til disposisjon.

Politimester Hans Vik holdt pressekonferanse. (Tonette N. Haaland)

Spesialenheten planlegger avhør

Mann skutt og drept av politiet etter gisselsituasjon Stavanger 20231022. To personer er skadet etter en alvorlig hendelse ved Eiganestunnelen i Stavanger søndag kveld. Det skal være løsnet skudd, og politiet etterforsker hendelsen. Foto: Heiko Junge / NTB (Heiko Junge/NPK)

I en pressemelding opplyser Spesialenheten at de har besluttet å iverksette etterforskning etter skyteepisoden søndag kveld.

Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd.

Kripos er varslet og vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser.

Våpen involvert er sikret, påpekes det i pressemeldingen.

Spesialenheten håper at de i løpet av dagen vil få gjennomført avhør av politibetjentene som var involvert i skuddvekslingen i Stavanger søndag kveld.

– Vi tar sikte på å gjennomføre avhør av politibetjentene i løpet av dagen. I tillegg har vi fått bistand fra Kripos til å gjennomføre åstedsundersøkelser. Hvor mange skudd som ble avfyrt, samt andre detaljer om hendelsesforløpet, er det for tidlig å si noe om, sier påtaleansvarlig Thomas Arntsen til NTB.

Han forteller videre at de har sendt flere etterforskere til Stavanger.

Det er Sørvest politidistrikt som bestemmer om betjentene som var involvert i søndagens skyteepisode i Stavanger, blir tatt ut av tjenesten.

– Det er det politiet som tar stilling til. Ikke Spesialenheten, sier Arntsen.

Til TV 2 sier han at ingen så langt er siktet i saken.

Kapret bil

Hendelsen søndag oppsto etter at en mann kapret en bil og tvang sjåføren til å kjøre videre. Han hadde kort tid før dette vært involvert i en trafikkulykke.

– Politiet iverksatte umiddelbart søk etter mannen, og klokka 22.44 fikk vi melding om at vedkommende hadde tatt seg inn i en bil og tatt sjåføren av denne som gissel. Politiet sporet raskt opp bilen og fulgte etter den mot Stavanger. Mistenkte skjøt da ut av vinduet og mot politiet, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt.