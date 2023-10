Ble truet da han ville hjelpe mann som gråt og var lei seg

Den 26 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. februar i år, omkring klokken 23.00, ble 26-åringen kontaktet av en politistudent på Skagenkaien.

Dette fordi politistudenten og den patruljen han var i, hadde blitt oppmerksomme på en gjeng med menn som kranglet utenfor et utested i nærheten. 26-åringen var en av disse. Etter at politiet hadde skilt mennene, gikk 26-åringen og satte seg i nærheten. Han gråt og framsto som å være langt nede.

Politistudenten gikk bort og forsøkte å hjelpe. Etter en stund hisset tiltalte seg opp. Han reiste seg plutselig og sa til politistudenten: «Kommer du nærmere meg igjen, så knuser jeg trynet ditt» eller lignende.

Retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på forklaringen til politistudenten.

«Tiltalte husket ikke hendelsen i det hele tatt. Han hadde drukket store mengder vodka gjennom dagen og kvelden. Han var imidlertid oppriktig lei seg for det som hendte, og ba politistudenten og retten om unnskyld. Retten er videre ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 26-åringen ikke er dømt tidligere.

«Den klare hovedregel i slike saker er ubetinget fengsel. Retten er imidlertid enig med aktor i at trusselen ligger i nedre sjikt. Retten er videre enig i at det er særlige forhold som tilsier at det er tilstrekkelig med en betinget reaksjon», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 18 dager og 10.000 kroner i bot.