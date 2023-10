Ble knivstukket da han gikk ut av bilen

Den 29 år gamle mannen erkjente seg skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Etter en samlet vurdering fant retten det bevist utover enhver rimelig tvil at 29-åringen 12. mai i år, etter å ha inntatt en betydelig mengde alkohol, oppsøkte tilfeldige biler i nærheten av Orstadvegen i Klepp.

Omkring klokken 02.20 oppsøkte han bilen til en kvinne som sto parkert. Da kvinnen forsøkte å kjøre bort fra 29-åringen kastet han en stein på bilen hennes slik at den ble påført karosseri- og lakkskader.

Noen minutter senere stoppet han en mann som kom kjørende ved å stille seg midt i veien. I forbindelse med at mannen gikk ut av bilen for å se om 29-åringen trengte hjelp, gjorde 29-åringen et utslag der han stakk fornærmede i brystet med en kniv. Dette medførte at han slik at han ble påført et omkring 1,5 centimeter langt og omkring 2,5 centimeter dypt kutt som måtte sys.

Da fornærmede kom tilbake i bilen og da han var i ferd med å kjøre bort fra stedet slo og/eller kastet 29-åringen en stein på bilen hans slik at den fikk karosseri- og lakkskader.

«Retten mener at det i denne saken er skjerpende at hendelsen er uprovosert, og retten anser det som tilfeldig at det var akkurat fornærmede som ble utsatt for voldsutøvelsen. I tillegg kommer at fornærmede ble sykemeldt fra sitt arbeid i to uker», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i ni måneder der han får fradrag for 154 dager sonet i varetekt. Han ble også dømt til å betale 2773 og 5000 kroner i erstatning for skadene som oppsto på bilene.