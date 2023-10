Tatt med 2,14 i promille

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. august i år, omkring klokken 01.30, kjørte 21-åringen bil i Bekkefaret i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 02.32 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,07 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,14.

«Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til fengsel i 28 dager samt en bot på 55.000 kroner. Etter rettens oppfatning er forsalget til fengselsstraff i henhold til gjeldende rett og rettspraksis, og passende i saken», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han kun skulle dømmes til å betale en bot på 10.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.