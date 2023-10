Innbrudd, tyverier og skadeverk

Den 31 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. januar i år kastet han stein mot en bolig i Stavanger, no som medførte at et vindu knuste. 1. april i år satte han fyr på kledningen til en bolig i Sandnes slik at det kom brannmerker på denne. 12. august i år knuste han også en rute på en bil som var parkert i et parkeringshus i Stavanger. Han stjal også et bankkort, solbriller, en iPad og et adapter fra denne bilen.

9. januar tok han også en rykksekk fra en garasje i Stavanger. 11. august i år stjal han også en sykkel fra en garasje i Stavanger.

17. mars i år stjal han også en varebil på Forus og kjørte med denne i Sandnes og Stavanger. 31-åringen ble også dømt for tre tilfeller av bæring av våpen, der han blant annet skal ha gått rundt med en øks i bukselinningen.

6. august i år forsøkte han også sammen med en annen person å bryte seg inn i en hytte i Sandnes. Forsøket lyktes ikke da hytteeieren tok ham på fersk gjerning.

I august i år mottok han også to elsykler som var utbytte av straffbar handling. 4. august i år oppbevarte han også narkotiske tabletter.

«Samtlige aktuelle forhold han domfelles for, er gjort i ruset tilstand. Siden han ble fengslet i slutten av august dette år, har han vært rusfri – og han ønsker sterkt å komme seg i rusbehandling, noe han har fått hjelp til å søke seg til», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i fem måneder der han får fradrag for 87 dager i varetekt.