Kvinne skal ha snudd i Hundvågtunnelen

28. november i år må en 45 år gammel kvinne møte i Stavanger tinghus tiltalt for diverse i forbindelse med en kjøretur som fant sted 15. september i fjor, omkring klokken 06.10.

Dagen forut for dette, omkring klokken 12.10, skal hun ha fått overlevert en bil, av en for politiet ukjent person, fått utlevert en bil som skal ha vært utbytte av straffbar handling.

Kjøreturen skal ha funnet sted blant annet i Hundvågtunnelen. Der skal hun ha snudd bilen inne i tunnelen og kjørt bilen i motsatt kjøreretning. Som en følge av dette måtte en annen personbil som kom kjørende bak henne bremse helt opp.

Kort tid etter dette skal hun ha kjørt bil på Madlaveien til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Ifølge tiltalen skal kjøringen også ha funnet sted uten at kvinnen hadde gyldig førerkort.