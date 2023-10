Politiet kjente sterk cannabislukt fra bolig

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 5. juni 2021 oppbevarte han 325 gram marihuana, 134 gram hasj og 259 gram sopp med virkestoffet psilocybin og/eller psilocin i boligen sin. Da politiet var på stedet var ikke 34-åringen hjemme. De valgte likevel å bryte seg inn i boligen hans. På grunn av sterk cannabislukt og synlig brukerutstyr på stedet valgte politiet å foreta en ransaking.

«Tiltalte fortalte selv at han hadde en del besøk, men at han gjenkjente det meste som sitt eget. Stoffet ble funnet på badet i overskap og underskap plassert på en måte som tyder på at det ikke er gjenglemt av gjester. Tiltalte fortalte at han på den tiden brukte nettopp den type stoff som ble funnet. Retten er derfor ikke i tvil om at tiltalte forsto at han oppbevarte ulovlig stoff og at han gjorde det med viten og vilje», heter det i dommen.

Retten kom til at den skulle legge noe vekt på 34-åringens uforbeholdne tilståelse.

«Større betydning har sakens alder og liggetid. Det er snart to og et halvt år siden hendelsen, og aktor opplyste om en samlet liggetid på halvannet år. Tiltalte fortalte at ventetiden har vært svært belastende for ham», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten la også vekt på at 34-åringen har gjennomgått en betydelig rehabilitering og at han nå er rusfri.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 100 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 150 dager.