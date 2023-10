Forsynte seg med sparkeskykkel sammen med kvinne

Den 46 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

19. august i fjor, omkring klokken 08.00, stjal han en elsparkesykkel som sto parkert ved Jernbanestasjonen i Bryne.

46-åringen var sammen med en kvinne på stedet og gjorde kvinnen oppmerksom på en ulåst el-sparkesykkel. Kvinnen tok sykkelen, og ga den videre til 46-åringen. Hendelsen ble filmet av et overvåkningskamera. Politiet fant sparkesykkelen under ransaking hjemme hos kvinnen den 6. september 2022. 46-åringen ble samme dag avhørt av politiet, og erkjente straffeskyld for forholdet.

Retten var ikke i tvil om 46-åringen forsettlig har medvirket til tyveri av el-sparkesykkelen. For dette fikk han et forelegg på 15.000 kroner. Dette har han nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken kom opp for retten.

«Tiltalte ble i forelegget informert om at botens størrelse på 15.000 kroner var basert på at han vedtok forelegget, og at det i retten ville bli lagt ned påstand om en bot på 18.000 kroner. Møtende aktor la derimot ned påstand om en bot på 15.000 kroner, og begrunnet dette med at det bør gjøres en reduksjon i straffen som følge av lang saksbehandlingstid. Retten er enig i aktors vurdering», heter det i dommen.

I tillegg ble han dømt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger.