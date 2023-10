Kvinne slo politibetjent etter fuktig bytur

Natt til 25. mai i fjor var den 53 år gamle kvinnen på et utested i Stavanger sammen med sønnen.

Kvinnen forklarte i retten at sønnen hadde tatt med to flasker med alkoholholdig drikke fra utestedet de hadde vært på. De var gått ut fra stedet og satt på motsatt side av gaten, før de skulle dra hjem med taxi. 53-åringen var bortvist fra stedet hun var på, på grunn av beruselse.

Da det ikke er tillatt å ta med seg alkohol fra utesteder tok vektere kontakt med dem.

«Vekteren har forklart at han tok kontakt med tiltalte, fordi hun drakk alkohol som var tatt med fra utestedet. Han forklarte hvorfor han var der, og at tiltalte måtte gi ham flasken. Hun ga ikke flasken fra seg, så vekteren tok henne i armen og fratok henne flasken. I det vekteren var på vei bort fra stedet fikk han et slag med flat hånd over bakhodet og frem mot ansiktet/kinnet. Han snudde seg og så at det var tiltalte som slo», heter det i dommen.

Kvinnen var også tiltalt for å ha slått en politibetjent. I retten nektet hun for å ha gjort dette.

«For å få kontroll på situasjonen tok politibetjenten tiltalte til side og fikk henne til å sette seg på en benk like ved. Tiltalte fortsatte med ukvemsord overfor politibetjenten og politiet. Som det framgår av overvåkningsvideoen og politibetjentens forklaring, slo tiltalte til politibetjenten i ansiktet med flat hånd», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager, samt at hun må betale 3000 kroner i saksomkostninger.