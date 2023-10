Skal ha slått mann i hodet med flaske

22. november må en 36 år gammel mann møte i Sandnes tinghus tiltalt for vold. 28. juli i år omkring midnatt skal han på et utested i Sandnes ha slått en mann i hodet med en flaske. Det medførte at fornærmede måtte sy to kutt med henholdsvis sju og tre sting.

I tillegg skal han også ha slått to andre menn som var på utestedet.

20. oktober i fjor skal han også ha vært voldelig mot en ansatt i et fengsel ved at han bet vedkommende i skulderen.

Han skal også ha uttalt i flere fengselsbetjenters nærvær at han skulle «ta dem alle og drepe den første han får tak i», og at han skulle skalle til en fengselsbetjent. Mens han ble ført inn til cellen skal han forsøkt å bite en fengselsbetjent i skrittet, og sagt at han skulle bite ham i ballene.

4. april i år skal han også ha slått en mann to ganger i armen med et balltre.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til mannen han skal ha slått med flaske.