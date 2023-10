Kvinne hadde pistol på pub

Den 43 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. mai i år, omkring klokken 23.15 hadde hun med seg en funksjonsdyktig 9 millimeter pistol.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til politiets anmeldelse, beslagsrapport og illustrasjonsmappe med bilder av pistolen. Med det som bakgrunn kom retten til at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig

«Retten legger til grunn at våpenet i vår sak verken hadde kuler eller ammunisjon i seg, og at siktede ikke hadde noen intensjoner om å bruke våpenet eller true med det. Det er like fullt skjerpende at det er snakk om en funksjonsdyktig 9 mm pistol, og at siktede har hatt denne med seg til et utested sent på kvelden en lørdags kveld, hvor det erfaringsmessig er mange berusede folk ute. Å ha med seg et skytevåpen slike steder er egnet til å skape betydelig grad av frykt, og det vil fort kunne lede til at store politiressurser må settes inn. Retten peker også på at siktede viste fram pistolen til en taxisjåfør på vei til utestedet», heter det i dommen.

Retten mente at forholdet var for alvorlig til at det kunne reageres med en bot. Samtidig kom retten til at forholdet ikke var så alvorlig at det skulle reageres med ubetinget fengsel.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 16 dager.