Ville ta førerkortet fra mann, men fikk det ikke

Det var påtalemyndigheten som ba om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet inntil straffesaken mot 18-åringen er endelig avgjort.

Bakgrunn for det var en kjøretur 14. september i år, omkring klokken 22.15 på Madlaveien. Der skal han ifølge siktelsen ha gitt for mye gass i en rundkjøring slik at han fikk skrens/sleng på bilen, mistet kontroll og kjørte inn i midtrabatten. Som en følge av dette skal det ha oppstått materielle skader.

Retten mente at det er skjellig grunn til mistanke, og viste blant annet til 18-åringens forklaring og hendelsen.

Samtidig mente retten at det ikke er slik at førerkortet automatisk skal beslaglegges når det foreligger skjellig grunn til mistanke.

«Formålet med beslagsinstituttet er å fjerne farlige førere fra trafikken. Selv om retten mener at det er skjellig grunn til å mistenke siktede for uaktsom kjøring den 14. september 2023, er det ingen opplysninger om siktedes kjøring der og da som gir inntrykk av at han har opptrådt på noen spesielt hensynsløs eller farlig måte. Det er blant annet ingen holdepunkter for at han kjørte for fort. Handlingen er altså ikke av en slik karakter at siktede generelt kan anses å utgjøre en trafikkfare, slik som blant annet grove fartsovertredelser og kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at det av trafikksikkerhetsmessige grunner er nødvendig å nekte ham å kjøre bil inntil saken er avgjort», heter det i kjennelsen.

Dermed ble påtalemyndighetens begjæring ikke tatt til følge.