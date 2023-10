Vil ha 12.000 kroner for 12 gram marihuana og seks gram fleinsopp

19. oktober må en 20 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tinghus. Bakgrunnen for det er at han 5. november i fjor, omkring klokken 23.57, i Jernbaneveien i Stavanger skal ha oppbevart 12 gram marihuana og seks gram fleinsopp.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget som er gitt til mannen.

Forelegget nektet han å vedta, og dermed skal saken opp for retten.

I utgangspunktet fikk han en bot på 10.000 kroner. I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale en bot på 12.000 kroner og i tillegg risikerer han å bli dømt til å betale saksomkostninger.